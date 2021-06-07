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Экс-хавбек «Шахтера» может перебраться в «Барселону»

36-летний бразилец пока не продлил контракт с нынешним клубом


Футбол Примерa (Испания)
12:57
Экс-хавбек «Шахтера» может перебраться в «Барселону»
Фернандиньо / Фото - theathletic
Капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо может продолжить карьеру в составе «Барселоны». Об этом сообщает Marca.

У 36-летнего бразильца закончился контракт с «горожанами», и футболист пока не подписал новое соглашение с манкунианским клубом.

Тренерский штаб «Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой ценит 36-летнего бразильца и хочет сохранить его в команде. 

Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013-го года, до этого бразилец выступал за донецкий «Шахтер».

В минувшем сезоне опытный бразилец сыграл в составе «горожан» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Ранее стало известно, что нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус попал на радары туринского «Ювентуса».
Владимир Кириченко
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Теги

Фернандиньо Барселона (футбол) Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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