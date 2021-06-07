Фернандиньо: «Гвардиоле будет нелегко определить стартовый состав на «Челси»
Экс-хавбек «Шахтера» может перебраться в «Барселону»
36-летний бразилец пока не продлил контракт с нынешним клубом
12:57
Фернандиньо / Фото - theathleticКапитан «Манчестер Сити» Фернандиньо может продолжить карьеру в составе «Барселоны». Об этом сообщает Marca.
У 36-летнего бразильца закончился контракт с «горожанами», и футболист пока не подписал новое соглашение с манкунианским клубом.
Тренерский штаб «Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой ценит 36-летнего бразильца и хочет сохранить его в команде.
Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013-го года, до этого бразилец выступал за донецкий «Шахтер».
В минувшем сезоне опытный бразилец сыграл в составе «горожан» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал два ассиста.
Ранее стало известно, что нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус попал на радары туринского «Ювентуса».
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