Экс-хавбек «Шахтера» может перебраться в «Барселону»

36-летний бразилец пока не продлил контракт с нынешним клубом







Фернандиньо / Фото - theathletic

Капитан «Манчестер Сити»может продолжить карьеру в составе «Барселоны». Об этом сообщаетУ 36-летнего бразильца закончился контракт с «горожанами», и футболист пока не подписал новое соглашение с манкунианским клубом.Тренерский штаб «Сити» во главе сценит 36-летнего бразильца и хочет сохранить его в команде.Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013-го года, до этого бразилец выступал за донецкий «Шахтер».В минувшем сезоне опытный бразилец сыграл в составе «горожан» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал два ассиста.Ранее стало известно, что нападающий «Манчестер Сити»