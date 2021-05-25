Виллиан может оказаться в МЛС
Экс-хавбек «Шахтера» намерен вернуться в «Челси»
32-летний бразилец хочет получить новый вызов
16:37
Виллиан / Фото - tbrfootball.comХавбек «Арсенала» Виллиан в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.
32-летний полузащитник хочет вернуться в «Челси». Такой вариант развития событий является для Виллиана приоритетным. Об этом сообщает Sky Sports.
Отметим, что в услугах бразильца заинтересованы несколько европейских клубов.
Минувшим летом «аристократы» пытались договориться с Виллианом о заключении нового соглашения, но не хотели подписывать с ним контракт сроком на три года. Бразилец перешел в «Арсенал» на правах свободного агента.
Действующее соглашение игрока с «канонирами» заканчивается в 2023 году. Опытный бразилец забил 1 гол в 37 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, Виллиан может оказаться в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.
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