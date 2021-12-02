Экс-хавбек «Шахтера» рассказал, с какими сложностями столкнулся в МЮ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал клубной пресс-службе о трудностях адаптации к английской Премьер лиге:
«Зимний график в Англии безжалостен. Поначалу это было для меня очень сложно, потому что в конце года у нас в «Шахтере» были каникулы, и я мог провести Рождество со своей семьей в Бразилии, что было действительно важно.
Мой первый сезон в Англии был достаточно сложным. Приехала моя семья, и мне удалось с ними побыть на Рождество, хотя атмосферы праздника не было.
Но я думаю, что это часть футбола для тех из нас, кто стремится к вершине. Я уже в отличном клубе и являюсь частью отличной команды, поэтому меня не волнует, означает ли это, что мне придется отпраздновать очередное Рождество на футбольном поле при морозе».
В последние месяцы в Англии сильно критикуют хавбека за его выступления на фоне неудовлетворительных результатов команды. Ранее Дани Алвес заступился за футболиста.
Бразилец перешел из «Шахтера» в МЮ в 2018-м году за 59 миллионов евро.