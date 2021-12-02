Экс-хавбек «Шахтера» рассказал, с какими сложностями столкнулся в МЮ

Фред / фото - MUFC

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал клубной пресс-службе о трудностях адаптации к английской Премьер лиге:

Мой первый сезон в Англии был достаточно сложным. Приехала моя семья, и мне удалось с ними побыть на Рождество, хотя атмосферы праздника не было.

Но я думаю, что это часть футбола для тех из нас, кто стремится к вершине. Я уже в отличном клубе и являюсь частью отличной команды, поэтому меня не волнует, означает ли это, что мне придется отпраздновать очередное Рождество на футбольном поле при морозе».