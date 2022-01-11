Экс-хавбек «Шахтера»: «Шотландцы не покажут ничего нового с Украиной»

Геннадий Зубов / Фото - FootBoom

Бывший полузащитник «Шахтера» Геннадий Зубов оценил выступления сборной Украины под руководством Александра Петракова. Также эксперт поделился ожиданиями от первого матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

Не забили больше двух мячей? Сейчас в европейском футболе на уровне национальных команд мало разгромных счетов. Сборная Украины основную ставку делала на тактику, когда забиваешь, быстро перестраиваешься, начинаешь больше контролировать мяч. Это нормально.

Если Александр Петраков добился нужного результата, значит, все нормально. Я давно его знаю. Петраков – классный специалист, профессионал своего дела. После того, как Петракова назначили, я ему позвонил, и он сказал: это, наверное, всего на три игры, не более… Я успокоил Александра Васильевича, заметив, что эта история продлится дольше.

Важно, что выбор у тренера большой. Петраков общается с клубными тренерами, смотрит матчи УПЛ и делает выводы. Да, некоторых ребят он проверял в деле – за национальную команду. Таким образом, тренер подтягивает молодежь, и в будущем этих футболистов подгонят под основу сборной Украины.

Все, кто прибывает в сборную, хотят себя проявить, и ерундой никто не занимается. С каждым футболистом проводится собеседование. Главный тренер и игроки всегда проговаривают все вопросы, чтобы затем качественно решить поставленную задачу. У Петракова было так же.

Довбык как основной форвард? Он классно выходил на замену, усиливая игру сборной. Минут за 20-25 на поле, когда соперник уже подсел физически, Довбык оказывал максимальное давление на оборону и забивал. Его можно и на пять минут выпускать – это также даст эффект. Посмотрим, может быть Довбык в будущем и выйдет в старте.

Миколенко в «Эвертоне»? Адаптируется – ключевое слово. Даже самому опытному футболисту нужно время. Ни у кого на новом месте, тем более, в Англии, не получается все сразу. Виталию нужно сыграть не один матч, поездить вместе с командой, почувствовать атмосферу.

Но я уверен, что у него все получится, потому что он профи. Я хорошо знаю Миколенко – он из поколения 1999 года. Я знаю характер и возможности этого парня – он поможет сборной Украины в противостоянии с Шотландией.

Плей-офф с Шотландией? Считаю, что шотландцы не покажут ничего нового – будет привычный английский стиль игры, силовой футбол. У сборной Украины больше тактических задумок, мы больше внимания уделяем розыгрышу и контролю мяча. Украинцы готовы, если нужно, менять модель игры. Главное, чтобы все в нашей команде были здоровы.

Выезд? Это не страшно. Может, оно и к лучшему. Шотландцы дома окажутся под давлением и будут вынуждены идти вперед.

Четыре матча в Лиге наций? Все сборные будут находиться в одних рамках. У нас квалифицированные футболисты, готовые сыграть против любого соперника. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на плей-офф ЧМ-2022 с Шотландией, а матчи Лиги наций затем станут отличной практикой для нашей команды. Эти поединки будут интересны и полезны в плане опыта.