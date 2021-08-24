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Экс-хавбек «Шахтера» вернется в Бразилию, несмотря на желание остаться в Европе

«Арсенал» полностью устраивает предложение по Виллиану
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:27
Экс-хавбек «Шахтера» вернется в Бразилию, несмотря на желание остаться в Европе
Виллиан / Фото - ВВС

Полузащитник «Арсенала» Виллиан близок к уходу из клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, «канониры» получили от бразильского «Коринтианса» предложение, которое их полностью устраивает. Лондонский клуб готов расстаться с игроком даже бесплатно, дабы разгрузить зарплатную ведомость.

Отмечается, что сам Виллиан хотел бы остаться в Европе. Тем не менее, вероятность сделки оценивается как высокая.

Ранее бразилец отказался от перехода в ОАЭ.

Сергей Стаднюк
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Теги

Арсенал Лондон Виллиан Коринтианс

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