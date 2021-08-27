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Экс-хавбек «Ворсклы» подписал контракт с «Металлистом»
Минувший сезон 21-летний игрок провел в арендах
12:22
Артем Белый / Фото - meta-ratings.com.uaХавбек Артем Белый заключил соглашение с харьковским «Металлистом».
Права на 21-летнего футболиста до нынешнего лета принадлежали «Ворскле».
Отметим, что осеннюю часть сезона-2020/21 провел в аренде за «ВПК-Агро» (9 матчей), а весеннюю – за «Волчанск» (13 матчей и 1 гол).
Ранее «Металлист» объявил о подписании экс-хавбека «Шахтера» Вячеслава Танковского.
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