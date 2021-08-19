Экс-хавбек «Зари»: «Быстрый, комбинационный футбол может помочь пройти «Рапид»

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Бывший полузащитник «Зари» Евгений Луценко дал свой прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против венского «Рапида». Эксперт считает, что встреча, которая состоится уже сегодня, 19 августа, завершится со счетом 0:0.

Отменен выездной гол, поэтому играть нужно немного по-другому, в каждом поединке стараться показывать свой максимум. «Заря» умеет играть в быстрый, комбинационный футбол, и это вполне может помочь команде Виктора Скрипника преодолеть барьер в лице «Рапида».

Результаты луганчан на внутренней арене не могут как-то сказаться на их потенциале в еврокубковых матчах. Лига Европы это совсем другой турнир, тем более что для «Зари» он только начинается, а стартовать в любых соревнованиях хочется с положительных эмоций, поэтому и настрой должен быть соответствующий.

Если в чемпионате еще можно наверстать упущенное, что в данном случае результат нужнее здесь и сейчас. Под таким девизом «Заря» и должна выходить на бой с «Рапидом». А то, что это будет бой, я не сомневаюсь. У каждого тренера свои взгляды на подготовку команды. Можно подводить команду на пик формы к сентябрю, но так провалить начало сезона, что мало не покажется.

Не думаю, что стоит говорить о каком-то спаде в результатах «Зари». Возможно, луганчане тяжело входят в сезон, но опять же, в ближайших двух еврокубковых матчах команде Виктора Скрипника нужно выдать свой максимум. Встречи с «Рапидом» я бы назвал ключевыми в сезоне.

Думаю, у игроков «Зари» достаточно опыта для таких матчей. Здесь очень важен и тренерский опыт, а он у Виктора Скрипника имеется. Да, команду покинули такие исполнители, как Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, тем не менее, кадрового потенциала у луганчан достаточно, чтобы безболезненно заменить выбывших.

Лидер «Зари»? В защите это Виталий Вернидуб, в середине поля очень неплохо в последнее время смотрится Владислав Кочергин. Отметил бы и Артема Громова…

Поставлю на нулевую ничью в первом матче. Думаю, в Австрии никто сильно рисковать не будет…