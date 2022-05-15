Экс-команда Шевченко вылетела из Серии А

«Наполи» разгромил «Дженоа»

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В 37-м туре чемпионата Италии «Наполи» в родных стенах разгромил «Дженоа».

Это означает, что бывшая команда Андрея Шевченко вылетела из Серии А в этом сезоне за тур до финиша чемпионата.

Шевченко тренировал «Дженоа» несколько месяцев: с ноября 2021-го года по январь 2022-го.

«Наполи» в свою очередь закрепился в зоне Лиги чемпионов в турнирной таблице.

Серия А, 37-й тур

«Наполи» – «Дженоа» 3:0

Голы: Осимхен, 32, Инсинье, 65, пен, Лоботка, 81

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 73), Фабиан Руис (Лоботка, 73), Замбо-Ангисса (Демме, 83), Мертенс (Зелиньски, 73), Инсинье (Элмаз, 88), Лосано, Осимхен.

«Дженоа»: Сиригу, Хефти (Эрнани, 56), Бани, Эстигор, Кришито, Бадель (Френдруп, 24), Гудмундссон (Дестро, 74), Гальдамес (Мелегони, 75), Амири, Портанова (Экубан, 56), Йебоа.

Предупреждения: Гальдамес (38), Лоботка (87).