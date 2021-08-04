Экс-легионер «Днепра»: «Следил за всеми матчами сборной Украины на Евро-2020»
Бывший полузащитник «Днепра» Александр Кобахидзе признался, что не пропускал матчи сборной Украины на Евро-2020.
В 2015 году мы встречались со сборной Украины в контрольном матче в Австрии. Запомнил этот матч, потому что действовал тогда в центре поля. Играл против Руслана Ротаня и Тараса Степаненко. Мы, кстати, хорошо выглядели в первом тайме, но после перерыва пропустили два мяча, а ответили только одним. Проиграли – 1:2.
На Евро-2020 команда добилась исторического результата – это вне всяких сомнений. Я внимательно следил за всеми матчами «сине-желтых» на форуме, поскольку работал экспертом на грузинском ТВ как раз по играм сборной Украины. Впрочем, по игре у меня были немного другие ожидания. Как, наверное, у всех.
Я уверен, что украинцы выглядели бы намного лучше, если бы не было такого спада после удачного сезона в клубе у Руслана Малиновского и Александра Зинченко, Жека Коноплянка был бы в строю, а Виктору Цыганкову не мешали бы травмы. Но в такой ситуации Андрей Шевченко вытащил максимум из команды. Жаль, что он ушел из сборной.
Кобахидзе также раскрыл причины завершения карьеры.
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