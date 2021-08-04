Экс-легионер «Днепра»: «Следил за всеми матчами сборной Украины на Евро-2020»

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Бывший полузащитник «Днепра» Александр Кобахидзе признался, что не пропускал матчи сборной Украины на Евро-2020.

На Евро-2020 команда добилась исторического результата – это вне всяких сомнений. Я внимательно следил за всеми матчами «сине-желтых» на форуме, поскольку работал экспертом на грузинском ТВ как раз по играм сборной Украины. Впрочем, по игре у меня были немного другие ожидания. Как, наверное, у всех.

Я уверен, что украинцы выглядели бы намного лучше, если бы не было такого спада после удачного сезона в клубе у Руслана Малиновского и Александра Зинченко, Жека Коноплянка был бы в строю, а Виктору Цыганкову не мешали бы травмы. Но в такой ситуации Андрей Шевченко вытащил максимум из команды. Жаль, что он ушел из сборной.