Марез и Канте привели «Лестер» к трофею АПЛ. Теперь один из них выиграет Лигу чемпионов
Экс-лидер чемпионского «Лестера» продолжит карьеру в МЛС
Фукс не собирается завершать карьеру
15:39
Фото: Sky Sports
Бывший защитник «Лестера» Кристиан Фукс не завершит карьеру.
35-летний австриец подписал контракт с клубом «Шарлотт» из МЛС. Соглашение рассчитано по схеме 1+1, сообщает сайт клуба.
Фукс – один из лидеров чемпионского «Лестера», который выиграл АПЛ в 2016-м году. Он выступал за команду с 2015-го года и покинул ее по завершению минувшего сезона.
За «Лестер» он отыграл 115 матчей.
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