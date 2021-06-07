Экс-лидер чемпионского «Лестера» продолжит карьеру в МЛС

Фукс не собирается завершать карьеру

Фото: Sky Sports

Бывший защитник «Лестера» Кристиан Фукс не завершит карьеру.

35-летний австриец подписал контракт с клубом «Шарлотт» из МЛС. Соглашение рассчитано по схеме 1+1, сообщает сайт клуба.

Фукс – один из лидеров чемпионского «Лестера», который выиграл АПЛ в 2016-м году. Он выступал за команду с 2015-го года и покинул ее по завершению минувшего сезона.

За «Лестер» он отыграл 115 матчей.