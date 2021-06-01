Экс-лидер «Карпат» покинул азербайджанский клуб

Клец может вернуться в Украину

Фото: Кешля

Полузащитник Дмитрий Клец покинул Азербайджан.

Он половину сезона провел в клубе «Сабах», сообщает сайт клуба. За это время он отыграл шесть матчей в чемпионате.

Также в Азербайджане он играл за «Кешлю», где начинал сезон. Там 25-летний полузащитник отыграл 13 матчей, забив один мяч.

В Украине Клец известен по выступлениям за «Карпаты». Не исключено, что он вернется на родину.