«Карпаты» прекратят свое существование
Экс-лидер «Карпат» покинул азербайджанский клуб
Клец может вернуться в Украину
09:43
Фото: Кешля
Полузащитник Дмитрий Клец покинул Азербайджан.
Он половину сезона провел в клубе «Сабах», сообщает сайт клуба. За это время он отыграл шесть матчей в чемпионате.
Также в Азербайджане он играл за «Кешлю», где начинал сезон. Там 25-летний полузащитник отыграл 13 матчей, забив один мяч.
В Украине Клец известен по выступлениям за «Карпаты». Не исключено, что он вернется на родину.
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