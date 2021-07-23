Экс-лидер «Миная» перебрался в другой закарпатский клуб

Хавбеку не пришлось далеко переезжать

Василий Пыняшко / Фото - ФК Минай

Полузащитник Василий Пыняшко перешел в «Ужгород». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист ранее уже выступал в закарпатском клубе. Тогда он играл на аматорском уровне. Условия контракта с новичком Первой лиги не разглашаются.

В прошлом сезоне Пыняшко защищал цвета «Миная». В 24 матчах ему удалось отличиться двумя забитыми мячами.

Ранее Михаил Кополовец вновь покинул «Минай».