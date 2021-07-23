Кополовец покинул свою должность в «Минае»
Экс-лидер «Миная» перебрался в другой закарпатский клуб
Хавбеку не пришлось далеко переезжать
23 июля 19:29
Василий Пыняшко / Фото - ФК Минай
Полузащитник Василий Пыняшко перешел в «Ужгород». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист ранее уже выступал в закарпатском клубе. Тогда он играл на аматорском уровне. Условия контракта с новичком Первой лиги не разглашаются.
В прошлом сезоне Пыняшко защищал цвета «Миная». В 24 матчах ему удалось отличиться двумя забитыми мячами.
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