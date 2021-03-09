Экс-лидер «Наполи» Хамшик перешел в шведский клуб

Марек Хамшик / Фото: Гетеборг

Полузащитник Марек Хамшик вернулся в Европу.

Словацкий футболист подписал контракт с шведским клубом «Гетеборг». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

С 2007-го по 2019-й год Хамшик играл за «Наполи» и за это время сумел превзойти рекорд Диего Марадоны, проведя более 500 матчей.

1,5 года он играл в Китае за клуб «Далянь Ифан». За 45 матчей он забил пять мячей и сделал четыре ассиста.