Хамшик не против завершить карьеру в «Наполи»
Экс-лидер «Наполи» Хамшик перешел в шведский клуб
Контракт рассчитан на полгода
Марек Хамшик / Фото: Гетеборг
Полузащитник Марек Хамшик вернулся в Европу.
Словацкий футболист подписал контракт с шведским клубом «Гетеборг». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.
С 2007-го по 2019-й год Хамшик играл за «Наполи» и за это время сумел превзойти рекорд Диего Марадоны, проведя более 500 матчей.
1,5 года он играл в Китае за клуб «Далянь Ифан». За 45 матчей он забил пять мячей и сделал четыре ассиста.
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