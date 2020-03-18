Клубы из Италии не попали в четвертьфинал ЛЧ впервые за последние 5 лет
Экс-лидер «Ромы» Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии
Он будет помогать Манчини
Фото: Sky Sports
Бывший полузащитник Даниэле де Росси стал тренером.
Он вошел в тренерский штаб сборной Италии, став одним из ассистентов Роберто Манчини, сообщает figc.it.
В прошлом году Де Росси завершил карьеру, покинув «Бока Хуниорс». С 2002-го по 2019 годы он играл за «Рому». За сборную Италии он провел 117 матчей.
Сообщалось, что Манчини покинет сборную Италии после ЧМ-2022.