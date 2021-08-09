Луческу: «Тейшейра подходит под менталитет игры «Бешикташа»
Экс-лидер «Шахтера» тренируется с турецким клубом
О переходе Тейшейры пока не объявили
Фото: AFP
Полузащитник Алекс Тейшейра окажется в Турции.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны местных грандов. Борьбу за игрока, похоже, выиграл «Бешикташ». Он тренируется вместе с командой.
Siz istediniz o geliyor.#AlexTeixeira pic.twitter.com/5cYUegMbAt— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 9, 2021
Последним местом Тейшейры был китайский «Цзянсу Сунин». Куда он перешел из «Шахтера» в 2016 году.
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