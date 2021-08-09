Экс-лидер «Шахтера» тренируется с турецким клубом

О переходе Тейшейры пока не объявили

Фото: AFP

Полузащитник Алекс Тейшейра окажется в Турции.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны местных грандов. Борьбу за игрока, похоже, выиграл «Бешикташ». Он тренируется вместе с командой.

Последним местом Тейшейры был китайский «Цзянсу Сунин». Куда он перешел из «Шахтера» в 2016 году.