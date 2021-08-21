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Экс-нападающий сборной Украины: «Петраков желает доказать пессимистам свою состоятельность»

Назначение тренера стало для многих неожиданностью
Футбол Сборная Украины
10:36
Экс-нападающий сборной Украины: «Петраков желает доказать пессимистам свою состоятельность»
Александр Петраков / фото - dynamo.kiev

Бывший форвард сборной Украины Александр Паляница прокомментировал назначение Александра Петракова на должность главного тренера сборной Украины:

«Я не буду оригинален, поскольку тоже внимательно следил за тем, как разворачивались события с избранием наставника сине-желтых. Я также считал фаворитом Сергея Реброва, но потом оказалось, что у него возникли проблемы с разрывом контракта с клубом «Аль-Айн». Но если говорить глобально, то для меня появление у руля сборной Александра Петракова стало неожиданностью».

Чувствуется, что Вас что-то тревожит в назначении Петракова…

«Беспокоит лишь одно обстоятельство: неизвестно какой Петраков в работе со взрослыми футболистами. Ведь он отличался тем, что качественно работал с юношескими сборными Украины. А это две большие разницы. Тем более, что в отличие от своих предшественников Александр Васильевич не был именитым футболистом, поэтому сразу возникает вопрос: сумеет ли он найти общий язык, прежде всего, с лидерами главной команды страны. К тому же, времени на раскачку уже нет: в начале сентября нас ждут чрезвычайно важные матчи отборочного цикла чемпионата мира с Казахстаном и Францией.

Кстати, я не думаю, что Петраков рвался к этому назначению, он уже вошел в историю, как тренер чемпионов мира U-20 в 2019 году. Здесь, скорее, присутствует желание Петракова доказать пессимистам, что он может добиваться успехов и со взрослыми командами. Посмотрим, что из этого получится».

На ваш взгляд, какой результат нас устроит в ближайших матчах ?

«С Казахстаном — победа и с Францией — ничья».

Футболисты, которым приходилось играть под руководством Петракова, утверждают, что он классный мотиватор.

«Это заслуживающее внимания качество и я очень хочу, чтобы Петраков стал для своих новых подопечных авторитетом».

А то, что у Александра Васильевича будет очень мало времени для сбора информации об игроках — проблема?

«Не думаю, поскольку Петраков уже на протяжении многих лет возглавляет сборные разных возрастных групп, поэтому знает возможности не только ведущих игроков, но и ближайшего резерва. Да и работа клубного тренера и сборной — кардинально отличаются. В клубе — это ежедневный труд, а в сборной — в отведенные UEFA окна. У Петракова есть в этом опыт».

Вас не беспокоит, что нашим ведущим исполнителям — Зинченко, Ярмоленко, Mалиновскому не хватает игровой практики, что в Шахтере мало доверяют кандидатам в сборную, а Динамо — базовая команда сборной, после разгрома в спарринге от Интера не смогла выиграть у скромного Ингульца?

«Конечно, при желании можно все списать на начало сезона, однако я очень надеюсь, что наши ведущие игроки подойдут к противостояниям с Казахстаном и Францией во всеоружии. Припоминается, что перед финальной частью недавнего чемпионата Европы Ярмоленко тоже много пропустил, однако это не помешало ему стать одним из лучших в сборной».

Уже вскоре команде предстоит сыграть отборочные матчи к ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября). После этого, сборную ждет еще контрольная игра с Чехией (8 сентября).

64-летний Петраков стал 16-м тренером в истории национальной сборной Украины.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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