Жезуш: «У Яремчука были и более слабые выступления, чем против «Боавишты»
Екс-наставник «Бенфіки» може очолити збірну Бразилії після ЧС-2022. Гвардіола – залишається серед кандидатів
Тіте покине команду після Мундіалю
Жорже Жезуш / Фото - fourfourtwo.comПортугальський спеціаліст Жорже Жезуш може стати головним тренером збірної Бразилії після чемпіонату світу в Катарі. Про це повідомляє TNT Sports.
Жезуш в середині цього покинув «Бенфіку», тому розглядає можливі варіанти продовження кар’єри. Раніше його послугами цікавився турецький «Фенербахче».
Що стосується збірної Бразилії, то нинішній керманич Тіте заявив, що покине команду після Мундіалю.
Відзначимо, що бразильці досі розглядають кандидатуру Хосепа Гвардіоли, чий контракт з «Манчестер Сіті» закінчується влітку 2023 року.
Нагадаємо, що Тіте очолив команду з 2016-го року. Під його керівництвом команда виграла Копа Америка-2019.
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