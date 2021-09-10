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Экс-наставник «Челси» и «Реала» объявил о завершении карьеры тренера
Хиддинк решил закончить в 74
Гус Хиддинк / Фото: Eurosport
74-летний тренер из Нидерландов Гус Хиддинк сообщил, что завершает тренерскую карьеру. Его слова приводит Voetbal International.
– В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход.
– Действительно ли речь лишь о паузе?
– Я собираюсь остановиться. Окончательно.
– Не собираетесь ли вы поступить как Адвокат, возглавивший сборную Ирака, несмотря на обещание завершить карьеру?
– Нет, нет.
Хиддинк тренировал «Реал», «Челси», ПСВ, «Валенсию», а также национальных сборные Нидерландов, Кореи, Австралии, Турции и России.
Ранее стало известно, что ПСЖ интересуется защитником «Челси».
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