Коваленко не вышел на поле, и «Специя» на выезде сенсационно победила «Наполи», ни разу не пробив по воротам соперника
Экс-наставник «Милана» станет новым тренером Коваленко
«Специя» хочет уволить Мотту
13:59
Марко Джампаоли / Фото: Getty Images
Бывший наставник «Милана» Марко Джампаоло возглавит «Специю», сообщает Football Italia.
По информации источника, стороны подпишут контракт до 2023-го года, а нынешний тренер «Специи» Тьяго Мотта покинет клуб.
Последним местом работы Джампаоло был «Торино».
Напомним, что в «Специи» выступает украинский хавбек Виктор Коваленко. Его команда идет рядом с зоной вылета в Серии А.
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