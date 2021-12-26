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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Экс-наставник «Милана» станет новым тренером Коваленко

«Специя» хочет уволить Мотту
Футбол Серия А (Италия)
13:59
Экс-наставник «Милана» станет новым тренером Коваленко
Марко Джампаоли / Фото: Getty Images

Бывший наставник «Милана» Марко Джампаоло возглавит «Специю», сообщает Football Italia.

По информации источника, стороны подпишут контракт до 2023-го года, а нынешний тренер «Специи» Тьяго Мотта покинет клуб.

Последним местом работы Джампаоло был «Торино».

Напомним, что в «Специи» выступает украинский хавбек Виктор Коваленко. Его команда идет рядом с зоной вылета в Серии А.

Петр Приходько
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Милан Специя Виктор Коваленко

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