Кейн рассказал о переговорах с «Тоттенхэмом» относительно своего будущего
Экс-наставник «Вулверхэмптона» может возглавить «Тоттенхэм»
Португальский специалист, вероятнее всего, продолжит карьеру в АПЛ
17:24
Нуну Эшпириту Санту / Фото - readfootballБывший главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может стать новым наставником «Тоттенхэма». Об этом сообщает BBC.
Португалец прекратил работу в «волков» в мае этого года, проработав в английском клубе четыре сезона.
Боссы «шпор» также рассматривало кандидатуры Антонио Конте, Маурисио Почеттино, Паулу Фонсеки и Дженнаро Гаттузо.
Напомним, ранее у Нуну были переговоры с «Эвертоном», но от этого варианта португалец отказался.
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