Экс-партнер Малиновского по «Аталанте» обвинил 63-летнего Гасперини в нападении

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Бывший капитан «Аталанты» Алехандро Гомес раскрыл подробности своего ухода из итальянского клуба. Слова аргентинца приводит портал Goal.

Но в перерыве в раздевалке он перешёл все допустимые границы и попытался физически напасть на меня. Когда есть физическая агрессия, это уже недопустимо. Поэтому я попросил о встрече с президентом клуба и сказал ему, что у меня нет проблем с продолжением карьеры в клубе, признав, что я был неправ: как капитан я повёл себя плохо и показал неправильный пример команде. Но, что касательно инцидента с Гасперини, я заявил, что мне нужны извинения от тренера. На следующий день было собрание всей команды. Я извинился перед тренером и товарищами по команде за случившееся. Но никаких извинений от тренера я не получил.

Через несколько дней я сообщил президенту, что не хочу работать в «Аталанте» с Гасперини. Он сказал мне, что не собирается отпускать меня. Началось какое-то перетягивание каната, и в итоге я тренировался только с резервом.

Это было некрасиво с их стороны, потому что через семь лет они оставили меня у обочины после всего того, что я дал клубу. У президента просто не хватило смелости попросить тренера извиниться передо мной. Это положило конец всему».