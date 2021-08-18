Экс-партнер Малиновского по «Аталанте» обвинил 63-летнего Гасперини в нападении
Бывший капитан «Аталанты» Алехандро Гомес раскрыл подробности своего ухода из итальянского клуба. Слова аргентинца приводит портал Goal.
«Да, я ослушался его тактической установки в матче группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлланном». Тогда до конца первого тайма оставалось около 10 минут, и он попросил меня сыграть справа, но я очень хорошо проявлял себя именно слева. Поэтому я отказал ему. Совершив это во время матча, с кучей камер… Совершенно нормально, что он разозлился. Я уже понимал, что в перерыве он заменит меня.
Но в перерыве в раздевалке он перешёл все допустимые границы и попытался физически напасть на меня. Когда есть физическая агрессия, это уже недопустимо. Поэтому я попросил о встрече с президентом клуба и сказал ему, что у меня нет проблем с продолжением карьеры в клубе, признав, что я был неправ: как капитан я повёл себя плохо и показал неправильный пример команде. Но, что касательно инцидента с Гасперини, я заявил, что мне нужны извинения от тренера. На следующий день было собрание всей команды. Я извинился перед тренером и товарищами по команде за случившееся. Но никаких извинений от тренера я не получил.
Через несколько дней я сообщил президенту, что не хочу работать в «Аталанте» с Гасперини. Он сказал мне, что не собирается отпускать меня. Началось какое-то перетягивание каната, и в итоге я тренировался только с резервом.
Это было некрасиво с их стороны, потому что через семь лет они оставили меня у обочины после всего того, что я дал клубу. У президента просто не хватило смелости попросить тренера извиниться передо мной. Это положило конец всему».
Зимой атакующий хавбек перебрался в «Севилью», чьи цвета защищает и сейчас. В первом матче испанского чемпионата аргентинец вышел на поле с замены, но победу его команде уже подарил сын легендарного Зинедина Зидана.
Напомним, Руслан Малиновский уже вернулся в общую группу «Аталанты» и провел с командой два матча.
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