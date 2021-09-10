Роналду был готов перейти в «Манчестер Сити»
Экс-партнер Роналду: «Криштиану слаб в защите»
При этом немец считает его величайшим игроком
13:27
Фото: AFP
Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Реала» Сами Хедира высказался tuttomercatoweb.com об игре с Криштиану Роналду в туринском клубе.
«Аллегри – сильный тренер и он обязательно вернет команде уверенность и былой успех. Криштиану Роналду – величайший игрок, но он слаб в защите».
Роналду ушел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что Массимилиано Аллегри не сработался с португальцем.
За «Юве» Криштиану отыграл два года.
«Ювентус» пока без побед в Серии А.
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