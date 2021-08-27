Экс-партнер Роналду по МЮ: «Не могу представить, чтобы Криштиану перешел в МС»

Криштиану Роналду / фото - Sky Sports

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал для Sky Sports слухи о возможном переходе его бывшего партнера по команде Криштиану Роналду в «Манчестер Сити»:

У Криштиану великое наследие в «МЮ». Я не думаю, что он пойдет куда-то из-за денег. Я сомневаюсь, что это может произойти. Думаю, если он и покинет «Ювентус», то у него больше шансов попасть в «ПСЖ».

С другой стороны, это футбол, все может быть. Раньше такое случалось. Такие легенды «МЮ», как Шмейхель, Энди Коул, играли за «Сити», Марк Хьюз тренировал «Сити».

Такое бывало. Но в случае с кем-то уровня Роналду я не могу представить подобное развитие событий».