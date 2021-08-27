Экс-партнер Роналду по МЮ: «Не могу представить, чтобы Криштиану перешел в МС»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал для Sky Sports слухи о возможном переходе его бывшего партнера по команде Криштиану Роналду в «Манчестер Сити»:
«Я не знаю, как это оценивать, честно говоря. Если вы хотите узнать, считаю ли я этот переход возможным, то у меня есть большие сомнения в этом.
У Криштиану великое наследие в «МЮ». Я не думаю, что он пойдет куда-то из-за денег. Я сомневаюсь, что это может произойти. Думаю, если он и покинет «Ювентус», то у него больше шансов попасть в «ПСЖ».
С другой стороны, это футбол, все может быть. Раньше такое случалось. Такие легенды «МЮ», как Шмейхель, Энди Коул, играли за «Сити», Марк Хьюз тренировал «Сити».
Такое бывало. Но в случае с кем-то уровня Роналду я не могу представить подобное развитие событий».
Ранее сообщалось, что португалец уже сообщил клубу о своем намерении уйти и забрал свои вещи с базы «Ювентуса».
Форвард провел в составе «Манчестер Юнайтед» 6 лет, и успел выиграть там все возможные трофеи, включая Лигу чемпионов и Золотой мяч.
Напомним, в Турине решили заменить Роналду сразу двумя игроками.
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