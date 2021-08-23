Экс-подопечный Петракова поделился ожиданиями от работы специалиста в сборной

Александр Петраков / Фото - УАФ

Бывший игрок сборной Украины Эдуард Цыхмейструк поделился ожиданиями от работы Александра Петракова в национальной команде.

Убежден, что Петраков своей качественной отдачей на протяжении многих лет со сборными Украины разных возрастов доказал, что заслужил право возглавить главную команду страны. В отношениях со сменой есть своя специфика, но важно, что Александр Васильевич уже адаптировался к формату работы со сборной. Поэтому за его тренерской деятельностью будет очень интересно наблюдать. Ибо Петраков не только требователен, но креативен.

Немножко тревожат лишь два обстоятельства. У Александра Васильевича будет очень мало времени для знакомства со своими новими подопечными, ведь они собирутся в Киеве 29 августа, а уже 1 сентября им играть поединок за путевку на мировой чемпионат в Катаре – с Казахстаном.

Во-вторых, сборные под руководством Александра Петракова всегда отличал быстрый переход от защиты в наступление, а его предшественник – Андрей Шевченко больше нацеливал подопечных на контроль мяча. Будем надеяться, что Петракову удастся успешно использовать, как свои наработки, так и все самое ценное из творческой лаборатории Андрея Николаевича.