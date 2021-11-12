Экс-полузащитник «Милана»: «Как игрок, Шевченко был большой занозой в заднице»

Массимо Амброзини / фото - Getty Images

Бывший полузащитник итальянского «Милана Массимо Амброзини поделился воспоминаниями о совместной работе с Андреем Шевченко, когда тот выступал за «россонери», а также прокомментировал назначение украинца на должность главного тренера «Дженоа». Цитирует Амброзини портал La Gazzetta dello Sport.

«Дженоа» – хорошая возможность. Его тренерский штаб хорошо поработал со сборной Украины, но Андрей никогда не работал с командой каждый день. Я считаю, что он преуспеет и в «Дженоа». Сотрудничество с Мауро Тассотти, который уже имеет большой опыт в Серии А, будет важным, потому что он знает, как снизить или увеличить давление. Мауро был для нас убежищем, у него всегда была точка зрения, которая заставляла задуматься. Он очень поможет Шевченко».