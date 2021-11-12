Экс-полузащитник «Милана»: «Как игрок, Шевченко был большой занозой в заднице»
Бывший полузащитник итальянского «Милана Массимо Амброзини поделился воспоминаниями о совместной работе с Андреем Шевченко, когда тот выступал за «россонери», а также прокомментировал назначение украинца на должность главного тренера «Дженоа». Цитирует Амброзини портал La Gazzetta dello Sport.
«Как игрок, он был большой занозой в заднице, если вы не отдали ему мяч так, как он хотел. Но в конце концов вы знали, что он прав. Внимание к деталям послужит ему и в этом новом приключении. Андрей обладает достаточным энтузиазмом и скромностью. Его работа будет нелегкой, но он это осознает, и это тоже важно.
«Дженоа» – хорошая возможность. Его тренерский штаб хорошо поработал со сборной Украины, но Андрей никогда не работал с командой каждый день. Я считаю, что он преуспеет и в «Дженоа». Сотрудничество с Мауро Тассотти, который уже имеет большой опыт в Серии А, будет важным, потому что он знает, как снизить или увеличить давление. Мауро был для нас убежищем, у него всегда была точка зрения, которая заставляла задуматься. Он очень поможет Шевченко».
Напомним, Павелко подтвердил, что сборная Турции предлагала Шевченко работу.
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