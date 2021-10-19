Много голов и интерес «Барселоны», а потом – два разрыва крестов друг за другом. И вот он снова забил – впервые за 635 дней
Экс-президент «Барселоны»: «Мы могли подписать Мбаппе, но тренеры предпочли Дембеле»
Функционер пытается снять с себя ответственность?
08:24
Хосеп Бартомеу / фото - Marca
Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал TV3, что у каталонцев был шанс приобрести звезду сборной Франции Килиана Мбаппе:
«Мы рассматривали возможность его подписать.
Но тренеры предпочли Дембеле, потому что им нужен был игрок, создающий пространство».
«Блаугранас» подписали травматичного француза в 2018 году за 105 миллионов евро после рекордной продажи Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Тем же летом, парижане оформили трансфер Мбаппе из «Монако».
Бартомеу покинул пост президента каталонского клуба в марте этого года, оставив за собой ужасающие долги, превышающие 1 миллиард евро.
Тем не менее, сам функционер называет период своего правления успешным.
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