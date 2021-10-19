Экс-президент «Барселоны»: «Мы могли подписать Мбаппе, но тренеры предпочли Дембеле»

Функционер пытается снять с себя ответственность?

Хосеп Бартомеу / фото - Marca

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал TV3, что у каталонцев был шанс приобрести звезду сборной Франции Килиана Мбаппе:

«Мы рассматривали возможность его подписать. Но тренеры предпочли Дембеле, потому что им нужен был игрок, создающий пространство».

«Блаугранас» подписали травматичного француза в 2018 году за 105 миллионов евро после рекордной продажи Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Тем же летом, парижане оформили трансфер Мбаппе из «Монако».

Бартомеу покинул пост президента каталонского клуба в марте этого года, оставив за собой ужасающие долги, превышающие 1 миллиард евро.

Тем не менее, сам функционер называет период своего правления успешным.