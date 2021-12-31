Экс-президент «Барселоны»: «Президент Примеры ненавидит «Барсу» и то, что она олицетворяет»

Хавьер Тебас / фото - Football Espana

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал для Diario Sport совместно противостояние нынешних боссов «блаугранас» и «Реала» против президента Примеры Хавьера Тебаса:

А с другой стороны есть Перес, который ненавидит нас в спортивном смысле, это точно. «Барселона» – великий соперник для Флорентино, но для Тебаса это личное.

Я бы предпочел, чтобы у «Мадрида» был другой президент, не Флорентино, но я не думаю, что он уйдет в ближайшие годы. Другое дело, что я советую Лапорте держаться от него подальше. Нужно следить за соглашением по Суперлиге.

Я не доверяю Пересу. Думаю, что он делает только то, что, по его мнению, хорошо для «Реала» и плохо его главного соперника – «Барселоны».