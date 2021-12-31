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Экс-президент «Барселоны»: «Президент Примеры ненавидит «Барсу» и то, что она олицетворяет»

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Футбол Примерa (Испания)
31 декабря 2021г. 21:05
Экс-президент «Барселоны»: «Президент Примеры ненавидит «Барсу» и то, что она олицетворяет»
Хавьер Тебас / фото - Football Espana

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал для Diario Sport совместно противостояние нынешних боссов «блаугранас» и «Реала» против президента Примеры Хавьера Тебаса:

«Не спрашивайте меня, кому я доверяю больше, потому что я не доверяю ни одному из этих двоих. Нашему президенту нравится сближаться с Тебасом, который ненавидит не только саму «Барсу», но и то, что она олицетворяет.

А с другой стороны есть Перес, который ненавидит нас в спортивном смысле, это точно. «Барселона» – великий соперник для Флорентино, но для Тебаса это личное.

Я бы предпочел, чтобы у «Мадрида» был другой президент, не Флорентино, но я не думаю, что он уйдет в ближайшие годы. Другое дело, что я советую Лапорте держаться от него подальше. Нужно следить за соглашением по Суперлиге.

Я не доверяю Пересу. Думаю, что он делает только то, что, по его мнению, хорошо для «Реала» и плохо его главного соперника – «Барселоны».

Ранее Перес и Лапорта вместе с главой «Атлетико» объединились против Тебаса, выступив против продажи прав на телетрансляции фонду CVC.

С отступными в один миллиард евро! Ферран Торрес официально стал игроком «Барселоны».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Реал Мадрид (футбол) Хавьер Тебас

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