Экс-президент FIFA – о финансовой составляющей в футболе: «Я создал монстра»

Йозеф Блаттер / фото - Eurosport

Бывший президент FIFA Йозеф Блаттер поделился мнением о развитии рыночных отношений в европейском футболе:

И тогда люди увидели, что футбол – это классный продукт! И по телевидению у вас уже готовое шоу, без каких-либо подготовок. В футбол было вложено много денег, появились лиги, где были лучшие команды. Это поделило лиги на богатые и не особо обеспеченные.

Но больше всего, конечно, говорят об английской лиге, испанской, французской, итальянской, португальской. Они забирают себе лучших игроков. Это бизнес, а бизнес – это всегда нечестная игра. В бизнесе есть спрос и предложение. И если футбол уже находится в этой системе, он не может идти против правил.

Да, я создал монстра, я должен был, но монстр играл по правилам бизнеса. Я магистр экономики, но я не смог это остановить, потому что это спрос и предложение. Это все печально, но это факт.

У футбола 2 миллиарда поклонников так или иначе, и нет ни одной страны, религии или системы, где было бы два миллиарда человек. А у футбола есть».