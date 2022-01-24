Экс-президент FIFA: «Проведение чемпионата мира каждые 2 года – идиотизм»

Блаттер против такой реформы

Зепп Блаттер / Фото: Twitter

Бывший президент FIFA Йозеф Блаттер раскритиковал идею о проведении чемпионата мира каждые 2 года. Его цитирует Europe 1.

«Идиотизм, иначе это не назвать. Здесь есть и доля моей вины, потому что, когда меня только избрали президентом FIFA, я сказал, что мы могли бы проводить чемпионат мира каждые два года. Но люди, окружавшие меня, сказали, что я ошибаюсь.

Но календарь уже перегружен. Должны играть лучшие, но они уже перегружены и матчами за клубы, и играми в сборной.

Основа FIFA– это клубы, а не сборные. Это глупость. Чемпионат мира раз в 2 года – это невозможно, это плохо для футбола».



Напомним, уже началась продажа билетов на чемпионат мира в Катаре.