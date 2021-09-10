Экс-президент FIFA: «Проведение ЧМ каждые два года? Это ужасная идея»

Блаттер объявился и высказался насчет идет Венгера

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Бывший президент FIFA Зеп Блаттер объявился и высказался насчет идеи проведение ЧМ каждые два года.

«Я сам понял, что это ужасная идея. Это невозможно реализовать согласно международному календарю. Новые президенты ФИФА имеют другое представление о том, как футбол должен выглядеть. Нужно быть осторожнее, дабы не испортить то, что создавалось годами».

Блаттер покинул пост президента FIFA из-за коррупционного скандала.

Идея проведения ЧМ каждые два года принадлежит Арсену Венгеру. в бытность тренером «Арсенала» он категорически выступал против того, чтобы отпускать игроков в сборные.

Ближайший ЧМ состоится через год в Катаре.