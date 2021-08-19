Палкин: «Поблагодарил Суркисов за поддержку «Шахтера» с «Монако»
Экс-президент «Спартака»: «Игроки «Шахтера» чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты»
Весьма неоднозначное высказывание Черевиченко
10:25
Фото: Спартак
Бывший президент «Спартака» Андрей Черевиченко отреагировал на победу «Шахтера» над «Монако» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Шахтер» играл хорошо, особенно в начале матча. Если в России отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в «Шахтере».
Против «Монако» у них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют».
Поддержали «Шахтер» в игре с «Монако» и братья Суркисы.
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