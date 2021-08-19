Экс-президент «Спартака»: «Игроки «Шахтера» чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Черевиченко отреагировал на победу «Шахтера» над «Монако» (1:0) в Лиге чемпионов.

Против «Монако» у них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют».