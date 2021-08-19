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Экс-президент «Спартака»: «Игроки «Шахтера» чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты»

Весьма неоднозначное высказывание Черевиченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:25
Экс-президент «Спартака»: «Игроки «Шахтера» чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты»
Фото: Спартак

Бывший президент «Спартака» Андрей Черевиченко отреагировал на победу «Шахтера» над «Монако» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Шахтер» играл хорошо, особенно в начале матча. Если в России отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в «Шахтере».

Против «Монако» у них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют».

Поддержали «Шахтер» в игре с «Монако» и братья Суркисы.

Андрей Усмонов
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Теги

Монако Шахтер Донецк Спартак Москва

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