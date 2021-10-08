Экс-президент «Спартака» – о назначении Монзуль на матч ЧМ-2022: «Футбол – не для женщин»

Российский бизнесмен высказал крайне сексистскую позицию

Екатерина Монзуль / фото - FootBoom

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиниченко раскритиковал назначение украинской рефери Екатерины Монзуль на матч отбора Чм-2022 между Англией и Андоррой:

«Женщины должны заниматься более женственными, нежными вещами. Футбол, штанга и прочие вещи – это не женские виды спорта. Поэтому к назначению украинки главной судьей на матч Андорра – Англия я отношусь абсолютно негативно. В моем представлении это примерно то же самое, что мужчины с лентой в кальсонах, которые делают упражнения в художественной гимнастике. Вы считаете это нормальным занятием для мужчины?»

Монзуль до этого уже обслуживала квалификационную игру чемпионата мира между Румынией и Лихтенштейном. Также украинку назначали на поединки олимпийского турнира по футболу и Лиги конференций.

Матч Англии с Андоррой был под угрозой срыва из-за пожара на стадионе.