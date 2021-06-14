За стеклом и в одиночестве. Как Шевченко с игроками давали интервью после матча с Нидерландами
Экс-президент «Спартака»: «У Украины сборная сильнее и интереснее чем у России»
Червиченко уверен, что уровень Андрея Шевченко выше чем у Станислава Черчесова
Черчесов и Шевченко / Фото: Спорт-Экспресс
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил выступления сборных Украины и России на чемпионате Европы.
«Сборная Украины лучше подобрана, она моложе и быстрее. Посмотрите уровень игры Шевченко и Черчесова в свое время. Разве можно их сравнить? Отсюда начинаются и все остальные причины. Да и футбол у них развивается более динамично. У них ребята более жесткие и боевые.
А у нас кто в лес, кто по дрова. Более-менее молодой парень выходит, а все начинают его хвалить. В итоге он выходит и обсирается больше, чем лошадь. Так что, у них сборная сильнее и интереснее».
Напомним, сборная Украины в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2020 проиграла Нидерландам 2:3, а Россия была разгромлена Бельгией – 0:3.
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