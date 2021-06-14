Экс-президент «Спартака»: «У Украины сборная сильнее и интереснее чем у России»

Черчесов и Шевченко / Фото: Спорт-Экспресс

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил выступления сборных Украины и России на чемпионате Европы.



А у нас кто в лес, кто по дрова. Более-менее молодой парень выходит, а все начинают его хвалить. В итоге он выходит и обсирается больше, чем лошадь. Так что, у них сборная сильнее и интереснее».