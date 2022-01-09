Экс-игрок «Шахтера» прокомментировал интерес «Черноморца» к своей персоне
Экс-президент УПЛ: «Бюджет «Черноморца» соответствует первой шестерке чемпионата Украины»
Генинсон теперь работает в одесском клубе
09 января 14:40
Владимир Генинсон / Фото: УПЛ
Представитель новых владельцев «Черноморца» Владимир Генинсон высказался о бюджете одесского клуба. Его слова приводит пресс-служба «моряков».
«Есть бюджет, который мы можем потратить на приобретения. У нас также есть арендованные игроки. Если понадобится, то будем ими пользоваться.
Будет ряд приобретений. Сразу отвечу, что будут легионеры. У нас в обойме 4 легионера, которых мы представим чуть позже. Ведем переговоры еще с четырьмя – решение будет принимать тренерский штаб.
Наш бюджет соответствует первой шестерке УПЛ».
В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» расположился на 13-м месте.
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