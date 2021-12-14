Экс-президент УПЛ оценил возможность своего прихода в «Черноморец»

Владимир Генинсон / Фото - УПЛ

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон опроверг возможность своего назначения на пост спортивного директора «Черноморца».

Я знаю, что Роман Григорчук возглавил «Черноморец». Наверняка вместе с этим назначением будут и какие-то изменения по части менеджмента. Не исключаю, что даже на этой должности, но это будет, по всей видимости, его креатура. Тем более, вы знаете – Роман Йосифович все выстраивает досконально, четко. Я ему могу только пожелать удачи. Тем более, что Одесса – мой любимый город. А болею я, если что, за «Зарю».