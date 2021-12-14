Перестройка стартовала? Лидер «Черноморца» близок к переходу в «Александрию»
Экс-президент УПЛ оценил возможность своего прихода в «Черноморец»
В одесском клубе ожидаются большие перемены
14 декабря 15:00
Владимир Генинсон / Фото - УПЛ
Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон опроверг возможность своего назначения на пост спортивного директора «Черноморца».
Знаете, сколько информации про меня ходит, особенно которую люди специально выпускают. Ну какой из меня спортивный директор без соответствующего опыта работы? Мне, конечно, льстит такое. Но это неправда. Тем более, в таком легендарном клубе, как «Черноморец». Я бы с удовольствием каким-нибудь хоккейным клубом позанимался.
Я знаю, что Роман Григорчук возглавил «Черноморец». Наверняка вместе с этим назначением будут и какие-то изменения по части менеджмента. Не исключаю, что даже на этой должности, но это будет, по всей видимости, его креатура. Тем более, вы знаете – Роман Йосифович все выстраивает досконально, четко. Я ему могу только пожелать удачи. Тем более, что Одесса – мой любимый город. А болею я, если что, за «Зарю».
С приходом новых владельцев в «Черноморце» ожидается смена вектора развития. В первую очередь команду может покинуть лидер центра поля Артур Авагимян.
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