Экс-президент УПЛ: «В «Черноморце» работаем над привлечением новых болельщиков из разных слоев населения»

Ультрас клуба отвернулись от команды

Владимир Генинсон / Фото: Twitter

Представитель новых владельцев «Черноморца» Владимир Генинсон рассказал о работе клуба с болельщиками. Его слова приводит пресс-служба «моряков».

«Мы до сих пор находимся в ситуации ковида, его еще никто не отменил. Постараемся заполнять столько, сколько позволит регламент УАФ. Создана рабочая группа, которая разрабатывает стратегию по привлечению и работе со всеми слоями населения – от школ до больших производств. У нас есть четкий план, как мы это видим.

Естественно, будем работать и привлекать абонементщиков, но самое главное – это приток новых и абсолютно свежих болельщиков на стадион».



Ранее Генинсон рассказал об уровне бюджета одесского клуба.