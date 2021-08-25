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Экс-президент «Ювентуса»: «Чем раньше Роналду уйдет, тем лучше»

Переезд в Турин оказался не лучшим решением португальца
Футбол Серия А (Италия)
10:44
Экс-президент «Ювентуса»: «Чем раньше Роналду уйдет, тем лучше»
Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Джильи высказался по поводу возможного ухода Криштиану Роналду из туринского клуба. Итальянца цитирует SeriaANews.

«Я всегда был честен по этому вопросу — подписание Роналду было ошибкой. Окупить такие вложения невозможно, и это уже не изменить.

Он выдающийся футболист, но я должен быть честен — чем раньше он уйдет, тем будет лучше и для него, и для «Ювентуса».

Я надеюсь, что Массимилиано Аллегри знает, как он будет дальше использовать Роналду. Криштиану является помехой для атаки «Ювентуса». Они могут делать потрясающие вещи, когда его нет на поле».

«Ювентус» уже назвал цену, которую хочет выручить за игрока. «Манчестер Сити» был заинтересован в трансфере игрока.

Контракт Криштиану истекает следующим летом и стороны не намерены его продлевать.

Но есть еще один вариант. В случае ухода Килиана Мбаппе в «Реал», ПСЖ может привлечь португальца и организовать в Париже тандем Месси-Роналду.

Брат президента французского гранда даже опубликовал фото Роналду в футболке ПСЖ.

Павел Харченко
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Теги

Криштиану Роналду Ювентус

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