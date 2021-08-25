Экс-президент «Ювентуса»: «Чем раньше Роналду уйдет, тем лучше»

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Джильи высказался по поводу возможного ухода Криштиану Роналду из туринского клуба. Итальянца цитирует SeriaANews.

Он выдающийся футболист, но я должен быть честен — чем раньше он уйдет, тем будет лучше и для него, и для «Ювентуса».

Я надеюсь, что Массимилиано Аллегри знает, как он будет дальше использовать Роналду. Криштиану является помехой для атаки «Ювентуса». Они могут делать потрясающие вещи, когда его нет на поле».