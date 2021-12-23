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Экс-тренер «Александрии»: «Когда «Шахтер» забил победный мяч «горожанам», радовался, словно выиграл УПЛ»

Купцов отметил, что команда Гуры может заставить понервничать любого, но не навяжет борьбу за бронзу
Футбол Украинская Премьер-лига
18:01
Экс-тренер «Александрии»: «Когда «Шахтер» забил победный мяч «горожанам», радовался, словно выиграл УПЛ»
Фото - ФК Шахтер

Бывший тренер «Александрии» Андрей Купцов объяснил, почему «горожане», «Десна» и «Колос» не смогут навязать борьбу за 3 – 5 места в УПЛ.

У «Александрии» также были серьезные потери. Тот же Кирилл Ковалец являлся связующим звеном между обороной и атакой, практически вся игра строилась через этого полузащитника. «Десна» по именам выглядела солидно, но, видимо, какие-то внутренние проблемы не позволяли команде показывать более стабильный результат.

Черниговцы могли выдать классную игру, а потом проиграть в поединке с аутсайдером… Не от хорошей жизни «Десну» покинул ее лидер Андрей Тотовицкий. И, судя по всему, это не последняя потеря ключевых исполнителей. А «Колос» только под конец первой части чемпионата начал исправно набирать очки.

«Александрия» весной восемь из 12-ти матчей они проведет на своем поле? Действительно, это должно добавить оптимизма команде и болельщикам. «Александрия» всегда славилась тем, что на своем поле не давала спокойной жизни любому сопернику. Тот же «Шахтер» в последнем туре испытывал большие проблемы. А когда «горняки» забили победный мяч, радовались, словно, выиграли чемпионат Украины.

Ранее сообщалось, что лидер центра поля «Александрии» может обойтись без операции.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Александрия Десна Колос Шахтер Донецк

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