Экс-тренер «Александрии»: «Когда «Шахтер» забил победный мяч «горожанам», радовался, словно выиграл УПЛ»

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Бывший тренер «Александрии» Андрей Купцов объяснил, почему «горожане», «Десна» и «Колос» не смогут навязать борьбу за 3 – 5 места в УПЛ.

Черниговцы могли выдать классную игру, а потом проиграть в поединке с аутсайдером… Не от хорошей жизни «Десну» покинул ее лидер Андрей Тотовицкий. И, судя по всему, это не последняя потеря ключевых исполнителей. А «Колос» только под конец первой части чемпионата начал исправно набирать очки.

«Александрия» весной восемь из 12-ти матчей они проведет на своем поле? Действительно, это должно добавить оптимизма команде и болельщикам. «Александрия» всегда славилась тем, что на своем поле не давала спокойной жизни любому сопернику. Тот же «Шахтер» в последнем туре испытывал большие проблемы. А когда «горняки» забили победный мяч, радовались, словно, выиграли чемпионат Украины.