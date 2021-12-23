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Экс-тренер «Александрии» назвал главного претендента на «бронзу» УПЛ

На третье место в чемпионате Украины претендуют три команды
Футбол Украинская Премьер-лига
17:17
Экс-тренер «Александрии» назвал главного претендента на «бронзу» УПЛ
Андрей Купцов / Фото - ФК Александрия

Бывший тренер «Александрии» Андрей Купцов высказался по поводу борьбы за бронзовые медали УПЛ между «Днепром-1», «Зарей» и «Ворсклой». Нынешний наставник тернопольской «Нивы» назвал фаворита гонки.

Соглашусь, что на данный момент именно эти три команды пока и есть главными претендентами на 3 – 5 места. Тот уровень игры, я бы даже сказал стабильность, которую показывает «Днепр-1», заслуживает уважения. Может, команда не демонстрирует яркий футбол, но он надежный.

Днепряне в отличие от своих конкурентов выглядели более эффективно. Новыми красками засверкал Артем Довбык, который уверенно лидирует в соперничестве бомбардиров Премьер-лиги. Считаю, что на данный момент именно «Днепр-1» является главным фаворитом в борьбе за третье место.

Неудивительно, что в этой компании находится и «Заря». Луганчане в последние годы всегда в числе претендентов на призовые и еврокубковые места. «Ворскле» и ее главному тренеру можно поаплодировать. Несмотря на значительные кадровые проблемы, Юрий Максимов сумел удержать команду в лидирующей группе.

Впрочем, весной в нашем чемпионате многое меняется, поэтому дождемся возобновления сезона. Уверен, что борьба за бронзовые медали и еврокубковые места, будет интригующей.  

Может ли «Металлист» завоевать место в еврокубках через Кубок Украины? Вполне. Харьковчане по игре на данный момент на голову превосходят своих конкурентов в Первой лиге. «Металлист» уже сейчас не затерялся бы в элите. А зимой команда будет еще усиливаться. Поэтому в Кубке Украины они сделают все, чтобы устроить фурор. «Заре» в Харькове будет очень сложно.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» подпишет полноценный контракт с бразильцем.
Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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СК Днепр-1 Заря Ворскла

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