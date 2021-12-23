Экс-тренер «Александрии» назвал главного претендента на «бронзу» УПЛ

Андрей Купцов / Фото - ФК Александрия

Бывший тренер «Александрии» Андрей Купцов высказался по поводу борьбы за бронзовые медали УПЛ между «Днепром-1», «Зарей» и «Ворсклой». Нынешний наставник тернопольской «Нивы» назвал фаворита гонки.

Днепряне в отличие от своих конкурентов выглядели более эффективно. Новыми красками засверкал Артем Довбык, который уверенно лидирует в соперничестве бомбардиров Премьер-лиги. Считаю, что на данный момент именно «Днепр-1» является главным фаворитом в борьбе за третье место.

Неудивительно, что в этой компании находится и «Заря». Луганчане в последние годы всегда в числе претендентов на призовые и еврокубковые места. «Ворскле» и ее главному тренеру можно поаплодировать. Несмотря на значительные кадровые проблемы, Юрий Максимов сумел удержать команду в лидирующей группе.

Впрочем, весной в нашем чемпионате многое меняется, поэтому дождемся возобновления сезона. Уверен, что борьба за бронзовые медали и еврокубковые места, будет интригующей.

Может ли «Металлист» завоевать место в еврокубках через Кубок Украины? Вполне. Харьковчане по игре на данный момент на голову превосходят своих конкурентов в Первой лиге. «Металлист» уже сейчас не затерялся бы в элите. А зимой команда будет еще усиливаться. Поэтому в Кубке Украины они сделают все, чтобы устроить фурор. «Заре» в Харькове будет очень сложно.