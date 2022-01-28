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Экс-тренер «Барселоны»: «Мы дважды выиграли чемпионат Испании, но некоторым людям всегда мало»

Вальверде поделился воспоминаниями о работе в каталонском клубе
Футбол Примерa (Испания)
12:05
Экс-тренер «Барселоны»: «Мы дважды выиграли чемпионат Испании, но некоторым людям всегда мало»
Эрнесто Вальверде / Фото: Eurosport

Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился воспоминаниями о работе в каталонском клубе. Его цитирует Marca.

«Мы дважды выиграли Ла Лигу, и это был хороший результат, но некоторым людям всегда мало.

Я провел там два с половиной года, и все три раза мы финишировали в группе Лиги чемпионов первыми, имея отрыв. Нам не нужно было напрягаться в последней игре.

Хорошо, когда такое происходит. Мы с командой ценили это, а другие люди – это совсем иное дело. Но мы ценили это, потому что это давалось нам непросто, а сейчас... Ну, смотрите.

Я наблюдаю за всем этим со стороны. Покидая место, ты переворачиваешь страницу. Но когда ты уходишь из такого клуба, как «Барселона», тебе нужно больше времени, чтобы расслабиться.

Я долго тренировал. Мне нужно было время».


Вальверде работал в «Барселоне» с 2017-го по 2020-й годы.

Сейчас «Барселона» идет на 5-м месте в турнирной таблице Примеры.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Эрнесто Вальверде

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