Экс-тренер «Барселоны»: «Мы дважды выиграли чемпионат Испании, но некоторым людям всегда мало»

Эрнесто Вальверде / Фото: Eurosport

Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился воспоминаниями о работе в каталонском клубе. Его цитирует Marca.

Я провел там два с половиной года, и все три раза мы финишировали в группе Лиги чемпионов первыми, имея отрыв. Нам не нужно было напрягаться в последней игре.

Хорошо, когда такое происходит. Мы с командой ценили это, а другие люди – это совсем иное дело. Но мы ценили это, потому что это давалось нам непросто, а сейчас... Ну, смотрите.

Я наблюдаю за всем этим со стороны. Покидая место, ты переворачиваешь страницу. Но когда ты уходишь из такого клуба, как «Барселона», тебе нужно больше времени, чтобы расслабиться.

Я долго тренировал. Мне нужно было время».