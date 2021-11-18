Президент «Барселоны» не исключил возвращения Месси и Иньесты в «Барселону»
Экс-тренер «Барселоны» возглавил сборную Украины Футбол. Колишній тренер Барселони іспанець Луїс Кортес очолив жіночу збірну України
Кортес будет тренировать женскую команду
16:10
Фото: Marca
Бывший тренер «Барселоны» Луис Кортес стал тренером женской сборной Украины, сообщает УАФ.
О деталях контракта с испанским тренером не сообщается.
35-летний испанец ранее работал в женской команде «Барселоны». Под его руководством команда выиграла дважды чемпионат Испании, два Кубка Испании и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов-2021.
Также он признавался лучим тренером женских команд в Испании и по версии UEFA. На новом посту он сменил Наталью Зинченко, работавшая в сборной Украины 3 года.
Накануне, Александр Петраков стал главным тренером сборной Украины.