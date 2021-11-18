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Экс-тренер «Барселоны» возглавил сборную Украины Футбол. Колишній тренер Барселони іспанець Луїс Кортес очолив жіночу збірну України

Кортес будет тренировать женскую команду
Футбол Сборная Украины
16:10
Экс-тренер «Барселоны» возглавил сборную Украины
Фото: Marca

Бывший тренер «Барселоны» Луис Кортес стал тренером женской сборной Украины, сообщает УАФ.

О деталях контракта с испанским тренером не сообщается.

35-летний испанец ранее работал в женской команде «Барселоны». Под его руководством команда выиграла дважды чемпионат Испании, два Кубка Испании и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов-2021.

Также он признавался лучим тренером женских команд в Испании и по версии UEFA. На новом посту он сменил Наталью Зинченко, работавшая в сборной Украины 3 года.

Накануне, Александр Петраков стал главным тренером сборной Украины.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Барселона (футбол)

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