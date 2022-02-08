«Боруссия» объявила о подписании Зюле. Защитник «Баварии» переедет в Дормунд летом
Экс-тренер «Баварии»: «Переход Зюле в «Боруссию» пойдет на пользу Бундеслиге»
Защитник подписал предварительный контракт
21:30
Фото: Sky Sports
Бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался Sport1.de о переходе защитника команды Никласа Зюле в «Боруссию» Дортмунд.
«Очень счастлив за Бундеслигу и, конечно, за Никласа. Это игрок очень хорошего качества для нашей лиги. Этот переход – хороший знак для национальной команды перед чемпионатом мира в Катаре, потому что Никлас останется в Германии и будет показывать свой уровень здесь.
«Боруссия» очень старалась, чтобы заполучить его. Переход Зюле пойдет на пользу Бундеслиге, потому что он снова разжигает конкуренцию в чемпионате».
Его контракт рассчитан до конца сезона.
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