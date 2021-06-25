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Экс-тренер «Боруссии» Д отказался возглавить клуб АПЛ, с которым имел предварительную договоренность

Фавр заявил руководству англичан, что ему нужно отдохнуть
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:08
Экс-тренер «Боруссии» Д отказался возглавить клуб АПЛ, с которым имел предварительную договоренность
Люсьен Фавр / Фото: aa.com.tr

Экс-наставник «Боруссии» Д Люсьен Фавр не возглавит «Кристал Пэлас», сообщает Daily Mail.

По информации источник, тренер уже договорился с клубом о подписании трехлетнего контракта, однако в последний момент отказался от сделки. Он сказал руководству клуба, что ему нужно больше времени на отдых.

В сезоне-2020/2021 «Кристал Пэлас» занял 14-е место в АПЛ. По окончании сезона пост главного тренера покинул Рой Ходжсон, который решил завершить тренерскую карьеру.

Напомним, что Фавр был уволен из «Боруссии» после разгромного поражения от Штутгарта (1:5) в матче одиннадцатого тура Бундеслиги. По итогам сезона «шмели» вышли в Лигу чемпионов с третьего места чемпионата Германии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Люсьен Фавр Кристал Пэлас Боруссия Дортмунд

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