Экс-тренер «Динамо» близок к назначению в «Шахтер»

Белоруссий клуб ищет нового наставника

Фото: ФК Спартак

«Шахтер» Солигорск находится в поиске нового главного тренера.

Клуб ищет наставника с именем. Среди кандидатов – экс-защитник «Динамо» Киев Горан Саблич и экс-тренер киевлян Рауль Рианчо.

Сообщается, что с Сабличем уже велись переговоры. Ранее он тренировал «Хайдук», «Шериф» и «Сплит».

Что касается Рианчо, то он без работы с 2018-го года. Тогда он покинул «Спартак».

«Шахтер» стал чемпионом Беларуси во второй раз подряд. Командой руководил Роман Григорчук, который покинул ее в июле. Все это время место тренера занимал Алексей Бага.