Экс-тренер «Динамо»: «Одного желания «бело-синим» с «Барселоной» будет мало»

Леонид Буряк / фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне сыграют против «Барселоны».

Говорят, сейчас не такая «Барселона», как раньше с Месси. Возможно, но все равно каталонский клуб остается очень сильным. В составе каталонцев есть игроки топ-уровня и без Месси – Агуэро, Депай. «Барселона» играет дома, поэтому для динамовцев матч будет очень сложным. Надеемся, что в данной ситуации ничейный результат был бы позитивным для «Динамо» в Испании.

Не думаю, что «Барселону» стоит сравнивать с «Баварией». Конечно, «Бавария» сбалансирована во всех линиях, выглядит машиной. Но «Барселона», на мой взгляд, тоже прибавляет после неубедительных нескольких игр. Это показал и матч в Примере с «Валенсией». Потенциал хороший, который оставляет «Барселону» в числе фаворитов на чемпионство в Примере.

В сегодняшнем матче на «Камп Ноу» одного желания динамовцам будет недостаточно. Надо будет показать свой максимум во всех компонентах».