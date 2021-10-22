Индзаги: «В «Шерифе» собрался отличный состав»
Экс-тренер «Динамо»: «Приятно за Вернидуба, который создал конкурентоспособный в ЛЧ «Шериф»
Хацкевич не стал критиковать «Шахтер»
08:25
Александр Хацкевич / Фото: ФК Ротор
Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич отметил выступление «Шерифа» Юрия Вернидуба в Лиге чемпионов:
По стечению обстоятельств столько же очков, как у «Динамо», набрал в своей группе и «Шахтер». Не слишком ли мало для горняков?
Сейчас все сравнивают игру чемпиона Молдавии «Шерифа» и «Шахтера». Пусть игру донецкой команды оценивают Роберто Де Дзерби, Дарио Срна и Сергей Палкин. Меня же это меньше всего интересует. А то, как играет «Шериф» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – это на самом деле такой андерграунд! Мне очень приятно за Юрия Николаевича (Вернидуба), который создал такую команду. Команду, которая является конкурентоспособной именно в Лиге чемпионов.
Также Хацкевич заявил, что киевляне не уступают «Барселоне».
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