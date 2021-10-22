Экс-тренер «Динамо»: «Приятно за Вернидуба, который создал конкурентоспособный в ЛЧ «Шериф»

Хацкевич не стал критиковать «Шахтер»

Александр Хацкевич / Фото: ФК Ротор

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич отметил выступление «Шерифа» Юрия Вернидуба в Лиге чемпионов:



По стечению обстоятельств столько же очков, как у «Динамо», набрал в своей группе и «Шахтер». Не слишком ли мало для горняков?

Сейчас все сравнивают игру чемпиона Молдавии «Шерифа» и «Шахтера». Пусть игру донецкой команды оценивают Роберто Де Дзерби, Дарио Срна и Сергей Палкин. Меня же это меньше всего интересует. А то, как играет «Шериф» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – это на самом деле такой андерграунд! Мне очень приятно за Юрия Николаевича (Вернидуба), который создал такую команду. Команду, которая является конкурентоспособной именно в Лиге чемпионов.

Также Хацкевич заявил, что киевляне не уступают «Барселоне».