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Экс-тренер «Динамо»: «Противостояние с Шотландией будет для сборной Украины очень сложным»

Евтушенко считает, что играть в марте – не проблема
Футбол Сборная Украины
18:26
Экс-тренер «Динамо»: «Противостояние с Шотландией будет для сборной Украины очень сложным»
Вадим Евтушенко / Фото - Dynamo.kiev.ua

Бывший тренер «Динамо» Вадим Евтушенко оценил выступления сборной Украины при Александре Петракове. Также специалист высказался о будущих матчах «сине-желтых».

Слово понравилась здесь не совсем уместно, поскольку нужно учитывать все факторы, при которых был назначен новый главный тренер после ухода Андрея Шевченко. Любому новому наставнику очень сложно за два-три дня поставить команде свою игру.

Петраков начал влиять на игровой почерк сборной, но это случилось не сразу. Здесь важно другое, что сине-желтые выполнили задачу минимум, то есть, пробились в плей-офф раунд. А для Александра Петракова это была задача-максимум по итогам отборочного турнира.

Нужно понимать, что жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат мира могла быть лучше и хуже. Но получилось то, что получилось. Соперники ниже нас по рейтингу, но по себе знаю, что значить играть на Британских островах. Это будут очень сложные противостояния. Поэтому шансы я расцениваю, как 50 на 50.

Хочу сразу предварить, возможно, следующий вопрос, относительно того, что для сборной Украины матч или матчи состоятся в марте, в неудобное для нас время. Однако в современном футболе к этому апеллировать не стоит, поскольку сейчас по сравнению с моим временем, команды готовятся на великолепных полях.

Верю, что сборная Украины к стыковым поединкам подойдет в хорошем состоянии. Тем более, что много наших исполнителей выступают за рубежом, где чемпионаты будут в самом разгаре.    

Лига наций? Снова-таки, в Британии будут непростые поединки, да и с армянами не всегда все было просто. Прошедший отборочный цикл показал, что сборная Армении в начале пути даже лидировала в своей группе в компании Германии, Северной Македонии, Румынии, Исландии.

Любая игра сейчас будет сложной, поэтому к ней нужно готовиться с максимальной концентрацией. И не нужно строить какую-то турнирную стратегию, тем более что в июне впервые пройдет сразу четыре матча за короткий период времени. Поэтому, как все это будет выглядеть, мне сказать сложно.

Необходима будет ротация, соответственно, и больший выбор исполнителей, которые должны понимать, что нужно не просто играть, а играть на победу. Я так думаю. Верю, что у нас есть такая группа игроков, которые стучатся в двери главной команды страны.

Ранее чемпион Чехии выкупил защитника сборной Украины за 20 миллионов.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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сборная Шотландии (футбол) сборная Уэльса (футбол) сборная Австрии (футбол)

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