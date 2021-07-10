Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Экс-тренер «Динамо»: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»

Лонго позитивно охарактеризовал форварда киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
13:45
Экс-тренер «Динамо»: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»
Владислав Супряга / Фото: УПЛ

Бывший тренер «Динамо» Диего Лонго высказался о нападающем киевлян Владиславе Супряге.

«Супряга похож на Шевченко в начале карьеры.

Был бы рад, если Владислав перейдет в «Дженоа». Я бы его навещал там. Он хороший парень, без сверчков в голове».


Напомним, Супряга полетел с «Динамо» на второй сбор в Швейцарию.

Источник: buoncalcioatutti Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Супряга Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко
Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко
Футбол Украинская Премьер-лига
14:02
Защитник «Динамо»: «Перенести матч за Суперкубок – разумное решение УАФ»
Защитник «Динамо»: «Перенести матч за Суперкубок – разумное решение УАФ»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:50
Товарищеский матч. «Серветт» – «Динамо». Видео трансляция
Товарищеский матч. «Серветт» – «Динамо». Видео трансляция
Футбол Украинская Премьер-лига
13:32
Луческу: «Остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций, мотивации и энтузиазма»
Луческу: «Остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций, мотивации и энтузиазма»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:42
27 игроков «Динамо» отправились на второй сбор в Швейцарию
27 игроков «Динамо» отправились на второй сбор в Швейцарию
Футбол Украинская Премьер-лига
10:50
Новоиспеченный форвард «Динамо»: «Учитывая то, какой сейчас у киевлян тренер, шанс проявить себя увеличивается»
Новоиспеченный форвард «Динамо»: «Учитывая то, какой сейчас у киевлян тренер, шанс проявить себя увеличивается»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:48

Новости: Футбол

Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко
Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко
Украинская Премьер-лига
14:02
Защитник «Динамо»: «Перенести матч за Суперкубок – разумное решение УАФ»
Защитник «Динамо»: «Перенести матч за Суперкубок – разумное решение УАФ»
Украинская Премьер-лига
13:50
Экс-тренер «Динамо»: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»
Экс-тренер «Динамо»: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»
Украинская Премьер-лига
13:45
Товарищеский матч. «Серветт» – «Динамо». Видео трансляция
Товарищеский матч. «Серветт» – «Динамо». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
13:32
Футбольный агент: «Милевский – переписан. Все знают, что он 1983-го года»
Футбольный агент: «Милевский – переписан. Все знают, что он 1983-го года»
Украинская Премьер-лига
13:23
Кривцов: «После Евро-2020 есть чувство недосказанности»
Кривцов: «После Евро-2020 есть чувство недосказанности»
Евро-2020
13:00
Луческу: «Остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций, мотивации и энтузиазма»
Луческу: «Остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций, мотивации и энтузиазма»
Украинская Премьер-лига
12:42
Кривцов: «После ничьей с Францией у нас было два провальных матча»
Кривцов: «После ничьей с Францией у нас было два провальных матча»
Сборная Украины
11:50
Хавбек «Ворсклы» попал в сферу интересов бельгийских клубов
Хавбек «Ворсклы» попал в сферу интересов бельгийских клубов
Украинская Премьер-лига
11:20
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
21
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
15
Все новости