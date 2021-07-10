Товарищеский матч. «Серветт» – «Динамо». Видео трансляция
Экс-тренер «Динамо»: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»
Лонго позитивно охарактеризовал форварда киевлян
Владислав Супряга / Фото: УПЛ
Бывший тренер «Динамо» Диего Лонго высказался о нападающем киевлян Владиславе Супряге.
«Супряга похож на Шевченко в начале карьеры.
Был бы рад, если Владислав перейдет в «Дженоа». Я бы его навещал там. Он хороший парень, без сверчков в голове».
Напомним, Супряга полетел с «Динамо» на второй сбор в Швейцарию.
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