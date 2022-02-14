Экс-тренер «Динамо»: «В Украине есть два менталитета: украинский и российский. Где-то 50 на 50»

Катала хочет вывезти свою семью из страны

Рамон Катала / Фото: Twitter

Бывший тренер академии «Динамо» испанец Рамон Катала считает, что в Украине существует два менталитета. Его цитирует Marca.

«Украина – очень странная и сложная страна. У них два совершенно разных менталитета – украинский и российский. Я бы сказал, где-то 50 на 50. Это очень сложная проблема для решения. В киевском «Динамо» были тренеры, которые разговаривали по-русски, а другие – по-украински, но они неплохо ладили друг с другом».

Ранее Катала сообщил, что вывезет свою семью из Украины из-за угрозы вторжения России.