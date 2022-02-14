Экс-тренер «Динамо»: «Завтра вывезу свою семью из Украины»

Катала обеспокоен ситуацией

Рамон Катала / Фото: ФК Динамо

Бывший тренер академии «Динамо» испанец Рамон Катала рассказал, что планирует вывезти свою семью из Украины в ближайшее время. Его цитирует Marca.

«Я разговаривал с людьми, связанными с посольством в Украине, и они думают, что ничего не произойдет, но всегда существует вероятность обратного. Украинцы находятся в этой ситуации уже давно, но за последние несколько недель она намного ухудшилась. На границах много перемещений войск, и есть беспокойство. Мне порекомендовали вывезти членов семьи, и я сделаю это завтра».

Катала работал в «Динамо» с 2019-го по 2021-й год.

Ранее сообщалось, что лидер «Ворсклы» может не вернуться в Украину из-за угрозы войны.