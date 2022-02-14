«Немного тяжеловато» – Вербич прокомментировал решение Луческу на третьем сборе «Динамо»
Экс-тренер «Динамо»: «Завтра вывезу свою семью из Украины»
Катала обеспокоен ситуацией
14 февраля 12:04
Рамон Катала / Фото: ФК Динамо
Бывший тренер академии «Динамо» испанец Рамон Катала рассказал, что планирует вывезти свою семью из Украины в ближайшее время. Его цитирует Marca.
«Я разговаривал с людьми, связанными с посольством в Украине, и они думают, что ничего не произойдет, но всегда существует вероятность обратного. Украинцы находятся в этой ситуации уже давно, но за последние несколько недель она намного ухудшилась. На границах много перемещений войск, и есть беспокойство. Мне порекомендовали вывезти членов семьи, и я сделаю это завтра».
Катала работал в «Динамо» с 2019-го по 2021-й год.
Ранее сообщалось, что лидер «Ворсклы» может не вернуться в Украину из-за угрозы войны.
Комментарии 0